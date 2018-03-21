Уволен мэр Калининграда

Глава Калининграда Александр Ярощук досрочно покинул свой пост. Градоначальник сообщил, что ему предложили перейти на новое место работы. Но какую именно должность займет, Ярощук предпочел не говорить. Врио мэра Калининграда стала глава комитета экономики и финансов администрации города Наталья Дмитриева, передает НСН.

