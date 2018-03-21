Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором

В Калининградской области 64-летняя женщина забыла, куда спрятала сбережения, и обвинила соседа в краже. Она взяла топор и стала угрожать мужчине, требуя признаться в воровстве, передает Flashnord.

Затем разъяренная пенсионерка ударила его обухом по голове. Спасли пострадавшего полицейские. Позже правоохранители установили, что женщина переложила деньги в другое место, поэтому не могла найти их.