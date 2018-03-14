Вспыльчивый пенсионер топором раскроил знакомому череп

Случайная свидетельница позвонила в полицию и сообщила, что из дома на Лесной улице в городе Видное Московской области раздаются крики о помощи. Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили на полу лежащего без сознания мужчину с открытой травмой головы. В соседней комнате находился 67-летний хозяин жилища.

Выяснилось, что во время совместного распития алкоголя между ними завязался конфликт, переросший в драку. Вспыльчивый пенсионер схватил топор и раскроил оппоненту череп, сообщает "Подмосковье сегодня".

Пострадавший госпитализирован, он находится в коме. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".