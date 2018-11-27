Двух волгоградцев лишили свободы за попытку продать автомат

В Волгоградской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Мужчины получили сроки за контрабанду оружия и продажу наркотиков.
Сообщается, что осужденный нелегально ввез в страну автомат с патронами и предложил знакомому совершить "выгодную сделку". Однако к несчастью предприимчивых камышан в роли покупателя выступил сотрудник ФСБ. Вскоре мужчины были задержаны, передает novostivolgograda.ru.
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