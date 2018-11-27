Житель Удмуртии до смерти избил собутыльника

В Удмуртии ранее судимый местный житель избил до смерти собутыльника. Инцидент произошел ночью.
Сообщается, что приятели распивали спиртные напитки. Между мужчинами завязался конфликт. Подозреваемый начал избивать собутыльника руками и ногами. После инцидента пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы. Злоумышленник признал свою вину, передает udm-info.ru.
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