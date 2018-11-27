Житель Екатеринбурга снял скальп с собаки на глазах у ребенка

Под Асбестом произошло вопиющее происшествие. Местный житель на глазах маленького мальчика снял с собаки скальп.
Видео с фиксацией преступление просочилось в Сеть, однако "Дни.ру" не публикует его по этическим соображениям. Cообщается, что зверство происходило возле жилых домов. Местные жители наблюдали за происходящим, но не вызвали полицию, передает Ura.ru. Известно, что совершивший жуткий поступок мужчина налегает на алкоголь. Пользователи Сети не теряют надежды, что изверг будет наказан по всей строгости закона – его личность уже установлена.
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