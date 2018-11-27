В Башкирии ревнивец напал с отверткой на знакомого

В дежурную часть полиции Стерлитамака поступило сообщение о поступлении в приемный покой больницы 42-летнего местного жителя с колото-резаной раной брюшной полости, передает портал ToDay News Ufa. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов пострадавший объяснил, что его пырнул отверткой знакомый. Подозреваемый был задержан.
По версии следствия, конфликт между мужчинами разгорелся во время совместного распития спиртного. Хозяин квартиры приревновал товарища к своей жене и в ходе драки ударил его отверткой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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