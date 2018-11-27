Массовая драка мигрантов попала на видео

На территории строящегося газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области рабочие из Казахстана и Таджикистана устроили массовую драку, передает Пятый канал. Один из участников побоища снял происходящее на видео.
Сообщается о двух пострадавших. Побоище закончилось возбуждением двух уголовных дел, передает Ura.ru. Свою проверку начало и Министерство иностранных дел Казахстана. Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.
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