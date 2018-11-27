Сибиряк погиб во время спасения своей машины

В ночь на 27 ноября на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Усть-Кут Иркутской области. Возгорание обнаружили слишком поздно, поэтому на момент прибытия пожарных двухэтажный дом и гараж уже были полностью охвачены огнем, передает телеканал "360". В момент начала пожара внутри находились 52-летний хозяин и квартиросъемщик. Последний успел выбежать, а вот собственник бросился спасать машину. Его тело было обнаружено во время тушения гаража.
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