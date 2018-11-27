В Башкирии загорелся нефтехимический завод

Утром 27 ноября в Стерлитамаке загорелся один из цехов нефтехимического завода "Синтез-каучук", передает портал mkset.ru. Сообщается, что из емкости на 20 кубометров просочился изопентан, который и загорелся. Очевидцы сняли происходящее на видео.
На место выехали экстренные службы. В ликвидации пожара принимали участие 44 человека и 24 единицы техники. Огонь был локализован. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. Их отправили в больницу на обследование.
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