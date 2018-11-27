Самолет с пассажирами экстренно приземлился в Казани

Самолет Embrayer Е-190 авиакомпании "Икар" (Pegas Fly) с 76 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в международном аэропорту Казани, передает портал inkazan.ru. Лайнер вылетел из Орска и должен был приземлиться в столичной воздушной гавани Шереметьево. Причины внеплановой посадки устанавливаются. Пассажиров в Москву доставит другой самолет той же авиакомпании.
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