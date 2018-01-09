Ребенок вылетел в лобовое стекло при страшной аварии

Видеорегистратор автомобиля, ехавшего по трассе неподалеку от города Пласта в Челябинской области, снял ДТП с участием Daewoo Matiz и ВАЗ‐2115. Иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada.

От сильного удара машины раскрутило в разные стороны, еще один автомобиль чудом избежал столкновения. После столкновения из "корейца" через лобовое стекло вылетел ребенок. Малыш ехал в детском кресле, но не был пристегнут, сообщает Ura.ru. Несмотря ни на что, он отделался лишь переломом носа.

Мама ребенка, которая и выехала на встречку, получила несколько ушибов. В ВАЗе никто не пострадал. По словам очевидца, скорая помощь приехала на место происшествия за семь минут.