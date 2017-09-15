В Подмосковье у детсада схватили пьяного мужчину с пистолетом

В подмосковной Лобне у одного из детских садов задержан пьяный мужчина с пневматическим пистолетом. Дебошир приставал к прохожим, но никому навредить не успел, передает РИАМО.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

