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Бортпроводник спас переставшего дышать ребенка

Михаил Коломоец. Фото: vk.com
Бортпроводник "Уральских авиалиний" Михаил Коломоец спас жизнь подростку, которому стало плохо в терминале аэропорта Кольцово. Михаил проводил реанимационные мероприятия, пока не подъехали медики.
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Мальчик со своим отцом должен был вылететь рейсом U6-2955 на Худжанд. Внезапно перед посадкой на рейс парню стало плохо.

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"Подбежал пассажир, таджик, сказал, что плохо стало ребёнку, попросил помочь. Когда я подошёл, то увидел, что ребёнок уже посинел. У него не прощупывался пульс. Я стал делать ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока сердце не забилось и не подъехали медики", – позже рассказал Михаил Коломоец.

По словам бортпроводника, при подготовке они обязательно изучают реанимационные мероприятия. Поэтому Михаил и не растерялся. 

"Ребёнок стал задыхаться. У родителей с собой были уколы, но они не смогли их поставить, прибежали и попросили вызвать врачей. Пока медики шли, нужно было что-то предпринимать, потому что ребёнок уже не дышал. Стояли бортпроводники с рейса, на котором должен был лететь мальчик. Их попросили помочь. И этот мужчина не отказал", – рассказала свидетельница происшествия.

В итоге мальчика сняли с рейса. Его в сопровождении отца отправили в одну из больниц Екатеринбурга, сообщает "Екатеринбург Онлайн".

Автор: Алексей Минин2 августа 2017, 10:12
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