Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров

Неизбежное столкновение в воздухе с самым большим в мире авиалайнером предотвратили пилоты компании Air Seychelles. При аварии гибель 892 находившихся в воздухе человек была бы неизбежной.

Пассажирские авиалайнеры разошлись в воздухе, когда между ними оставалось всего 14 километров. Пилоты уже могли видеть друг друга. Предотвращенная трагедия могла бы стать самой крупной авиакатастрофой за всю историю воздухоплавания, сообщает The Telegraph.

Самолет A380 авиакомпании Emirates совершал рейс из Объединенных Арабских Эмиратов на остров Маврикий. Как положено, на подлете к острову экипаж A380 сообщил диспетчерам данные о своей высоте. По какой-то ошибке цифры были указаны неверно: самолет шел выше.

В результате лайнер A380 пересекал траекторию находящегося в небе Airbus A330, принадлежавшего авиакомпании Air Seychelles. Когда сработало оповещение о возможности столкновения, пилоты A330 Роберто Валичелли и Ронни Морель смогли увести свою машину резко вправо.

Pilot praised after averting mid-air collision with world's largest passenger jet https://t.co/JqTy3ckdiG pic.twitter.com/4vGL9DvG3U — Telegraph Travel (@TelegraphTravel) 19 июля 2017 г.

Так экипаж A330 спас жизни 892 человек. Именно столько пассажиров находилось на тот момент в воздухе в обоих самолетах. Позже за своевременные правильные действия Роберто Валичелли и Ронни Морель получили благодарность.

