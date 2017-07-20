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Происшествия

Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров

Фото: GLOBAL LOOK press/Kalousek Rostislav
Неизбежное столкновение в воздухе с самым большим в мире авиалайнером предотвратили пилоты компании Air Seychelles. При аварии гибель 892 находившихся в воздухе человек была бы неизбежной.
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Пассажирские авиалайнеры разошлись в воздухе, когда между ними оставалось всего 14 километров. Пилоты уже могли видеть друг друга. Предотвращенная трагедия могла бы стать самой крупной авиакатастрофой за всю историю воздухоплавания, сообщает The Telegraph. 

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Самолет A380 авиакомпании Emirates совершал рейс из Объединенных Арабских Эмиратов на остров Маврикий. Как положено, на подлете к острову экипаж A380 сообщил диспетчерам данные о своей высоте. По какой-то ошибке цифры были указаны неверно: самолет шел выше.

В результате лайнер A380 пересекал траекторию находящегося в небе Airbus A330, принадлежавшего авиакомпании Air Seychelles. Когда сработало оповещение о возможности столкновения, пилоты A330 Роберто Валичелли и Ронни Морель смогли увести свою машину резко вправо. 

Так экипаж A330 спас жизни 892 человек. Именно столько пассажиров находилось на тот момент в воздухе в обоих самолетах. Позже за своевременные правильные действия Роберто Валичелли и Ронни Морель получили благодарность.

Автор: Алексей Минин20 июля 2017, 12:20

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