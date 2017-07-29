Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
По словам кинорежиссера, актера и автора идеи памятника
Николая Бурляева, художественная композиция, посвященная Тарковскому и его
фильму "Андрей Рублев" напоминает современникам о том, каким может
быть и должно быть российское кино.
Фестивальная площадка на территории главного туристского комплекса "Суздаль" была выбрана для размещения памятника неслучайно. Как рассказал Бурляев, отсюда режиссер и оператор Вадим Юсов увидели подходящую для съемок и передающую атмосферу того времени архитектуру и ландшафт местности.
"Важно, что именно на этом месте появился памятник планетарному режиссеру, на которого ориентируется весь мир, из фильмов которого крадут цитаты, на которого ориентируются другие режиссеры", – передает слова ТАСС Бурляева.
Автор памятника скульптор Мария Тихонова изобразила в скульптуре главных персонажей картины "Андрей Рублев": иконописца, будущего святого Андрея Рублева в исполнении Анатолия Солоницына, литейщика колоколов Бориску, которого сыграл Николай Бурляев, и самого Андрея Тарковского. "Для меня как для художника новелла " Колокол" в картине "Андрей Рублев" сыграла знаковую роль", – отметила Тихонова.
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