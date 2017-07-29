Под Хабаровском загорелся склад с боеприпасами

Днем 29 июля на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края близ населенного пункта Галичный загорелся склад с авиационно-ракетным вооружением. "Взрывы боеприпасов прекратились, наблюдается сильное задымление", – цитирует РИА Новости представителя силовых структур региона. Ближайшие жилые дома находятся в трех километрах от пожара. Планируется привлечь к участию в борьбе с огнем авиацию с водосливными устройствами. Обстоятельства пожара устанавливаются.
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