Бензовоз сгорел на заправке в Омске
Подрыва резервуара с топливом удалось избежать чудом – благодаря дождливой погоде огонь не успел перекинуться дальше. На борьбу с возгоранием пожарные потратили около пяти часов. Работа спасателей попала на видео. Сейчас силы МЧС направлены на то, чтобы проливать тлеющие части бензовоза и следить, чтобы не произошло повторного возгорания. Для посетителей АЗС закрыта.
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