У берегов Крыма опрокинулся сухогруз

В 40 километрах к югу от Алупки в нейтральных водах Черного моря потерпел бедствие сухогруз Anda, на борту которого находились девять членов экипажа – граждане Сирии и Индии, передает РИА Новости. Тех человек удалось спасти, судьба шестерых остается неизвестной. В поисках пропавших задействованы три судна. Операция осложняется сильным штормом. Корабль перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.
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