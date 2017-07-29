У берегов Крыма опрокинулся сухогруз

В 40 километрах к югу от Алупки в нейтральных водах Черного моря потерпел бедствие сухогруз Anda, на борту которого находились девять членов экипажа – граждане Сирии и Индии, передает РИА Новости. Тех человек удалось спасти, судьба шестерых остается неизвестной. В поисках пропавших задействованы три судна. Операция осложняется сильным штормом. Корабль перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.