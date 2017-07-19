Житель Петербурга умер на необитаемом острове

На необитаемом острове Курга на территории Ловозерского района Мурманской области скончался 66-лений турист из Санкт-Петербурга, передает Flashnord. По предварительным данным, на остров мужчина прибыл вместе с другом. Утром у него ухудшилось самочувствие, после чего он умер. При осмотре тела погибшего на месте происшествия признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Для установления точных причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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