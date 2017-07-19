Молодые учителя собрались на "Балтийском Артеке"

На молодежном форуме "Балтийский Артек" в Калининградской области 19 июля стартовала очередная смена. Она посвящена педагогике и называется "Молодые учителя".

На второй день смены, 21 июля ожидаются две дискуссионные площадки на актуальные темы: "Информационное пространство для детей" и "Ловушки информационного поля". Организаторы пригласили экспертов, которые поделятся своими знаниями – главу управления Администрации президента по общественным проектам Сергея Новикова, телеведущих Первого канала Валерия Фадеева и Дмитрия Борисова, заместителя генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова.

Еще одним важным гостем форума станет ведущая программы "Время" Екатерина Андреева, которая проведет мастер-класс "Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей".

Молодые педагоги обсудят актуальные проблемы своей сферы деятельности и уделят внимание вопросам воспитания молодежи. Что касается информационных дискуссионных площадок, то основными темами будут новые информационные технологии. Учителя смогут лучше узнать о том, как ими грамотно пользоваться и какие опасности подстерегают детей в информационной среде.

Внедрение новых информационных технологий в образовательные процессы – также одна из важнейших тем дискуссий на нынешней смене форума. Речь пойдет и о создании в школах таких проектов, как свои пресс-центры и радиостанции.

Помимо встреч с экспертами и получения новых знаний, молодые педагоги примут участие в конкурсе образовательных проектов. Победители получат государственные гранты на реализацию своих образовательных начинаний.

Очередная смена "Балтийского Артека" собрала более 400 участников из 70 регионов страны, это специалисты сферы образования в возрасте от 18 до 30-и лет. Смена проводится под эгидой Российского движения школьников при участии Федерального агентства по делам молодежи и правительства Калининградской области, а сам форум проходит по поручению президента Владимира Путина.

Форум "Балтийский Артек" в целом посвящен работе с молодежью. Он открылся 9 июля сменой "Молодежь будущего", нынешняя смена посвящена педагогике и образовании, а последняя, третья смена, которая продлится с 28 июля по 3 августа будет назваться "Поколение Z" и примет участников в возрасте от 13 до 18 лет.