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Жительницу Кургана возмутил труп мужчины-бобра

Фото: GLOBAL LOOK press/Reinhard, H.
В Кургане произошла курьезная и запутанная история. Местная жительница обратилась в полицию со странным сообщением о трупе мужчины "в образе бобра".
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В дежурную часть УВД города позвонила женщина, назвавшаяся Надеждой. Сильно заплетающимся языком она рассказала невероятную историю, якобы случившуюся с ней во время речной прогулки на лодке.

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Дама сообщила стражам порядка, что нашла мужчину с распоротым животом, передает URA.RU. Затем женщина рассказала, что пыталась зашить разорванную рану. Потом она и вовсе стала менять свои показания, заявив, будто это был мужчина "в образе бобра". Однако через пару секунд Надежда уточнила, что это было все-таки животное, а не человек.

Для того чтобы разобраться в непростой ситуации, дежурная продолжала задавать позвонившей вопросы. На это Надежда отреагировала агрессивно и, перейдя на крик, потребовала немедленно прислать к ней домой наряд, поскольку труп она притащила в свою квартиру.

При этом женщина заявила, что он "в шелухе", а она только недавно убиралась в доме. По данным источника в правоохранительных органах, по указанному жительницей Кургана адресу направлен наряд полиции. Проводится проверка.

Отметим, пользователи Сети отреагировали на размещенную аудиозапись с юмором. Некоторые предположили, что у дамы белая горячка.

Автор: Людмила Фоканова9 июня 2017, 16:58

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