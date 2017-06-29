Смартфон загорелся в руках у школьницы

Внезапно вспыхнувший мобильный телефон опалил девочке руку. Теперь следователи ищут продавца опасного гаджета.

В Чкаловском районе Екатеринбурга в руках у 11-летней девочки загорелся телефон. Школьница получила ожоги, а происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, передает URA.RU.

"Будут устанавливаться обстоятельства случившегося, в том числе характер полученных малолетним ребенком травм и степень тяжести вреда здоровью девочки. Будут опрошены пострадавшая, ее родители, а также представители коммерческой организации – салона сотовой связи – реализовавшей указанный товар", – сообщили в Следственном комитете России по Свердловской области.



Экспертам предстоит дать правовую оценку случившемуся, также необходимо определить степень вины продавца. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в пресс-службе ведомства.

Как писали Dni.Ru, кроме явных опасностей, смартфоны несут и скрытые угрозы. Например, их присутствие в зоне видимости отвлекает и снижает когнитивные способности, прежде всего – возможности быстро считать в уме и оперативно принимать взвешенные решения. Эффект наблюдается, даже если гаджет выключен.