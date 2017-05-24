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Hi-tech

Как спасти глаза от гаджетов

Фото: Essilor
Согласно результатам исследования компании в сфере оптики Essilor, каждый четвертый ребенок тратит более трех часов в день на гаджеты, четверо из десяти молодых людей до 35 лет проводят девять часов перед экранами электронных устройств. Столько же времени на это тратит треть людей в возрасте от 36 до 55 лет.
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Более 90% людей в возрасте от 25 до 65 лет ежедневно используют около четырех электронных устройств. Активное использование гаджетов, особенно с небольшим экраном, не проходит без последствий.

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Специалисты отмечают, что это приводит к раздражению глаз, их сухости и нечеткости зрения, а также к боли в спине и шее. Человек держит книгу на расстоянии 40 сантиметров от глаз, а во время использования смартфона это расстояние сокращается в среднем до 33 или даже 23 сантиметров.

Просматривая информацию с экрана смартфона, мы смотрим вниз, а не перед собой. Добавим к этому вредное сине-фиолетовое излучение от экранов электронных устройств – и получим неблагоприятные для здоровья наших глаз последствия.

Фото: Essilor

С использованием цифровых технологий связывают возникновение и других патологий зрения, среди которых некоторые эндокринные заболевания, которые вызваны нарушением выработки гормонов мелатонина или кортизола, сообщает компания. Причина тому – сине-фиолетовый свет, исходящий от электронных экранов.  Он проникает глубоко в глаз и повреждает сетчатку.

В группе риска — дети, потому что их глаза не способны фильтровать свет эффективно, и люди старше 45 лет, так как естественная защитная система их глаз постепенно ослабевает. Поскольку продолжительность жизни людей продолжает увеличиваться, крайне важно сохранить молодость наших глаз как можно дольше.

Существуют решения, которые могут защитить нас от вредного сине-фиолетового света и уменьшить зрительную усталость. Специалисты дали рекомендации для тех, кто хочет спасти свои глаза от вредного воздействия гаджетов.

Прежде всего, необходимо почистить экран, уменьшить его яркость и увеличить шрифт. Окружающий свет нужно сделать менее ярким. "Расположите экран перед лицом, чуть ниже уровня глаз, а если это ноутбук или планшет, то располагайте их на расстоянии вытянутой руки", – говорят эксперты.

"Часто моргайте, чтобы избежать сухости глаз. Следуйте правилу 20/20/20: каждые 20 минут делайте паузу на 20 секунд и смотрите на предмет, расположенный от вас на расстоянии 20 шагов", – советуют специалисты. Также они рекомендуют ограничить время использования цифровых устройств и использовать очки, способные эффективно фильтровать вредные световые лучи.

Автор: Людмила Фоканова24 мая 2017, 14:42

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