Путин ошарашил простую россиянку

Президент России Владимир Путин приехал к дозвонившейся на прямую линию жительнице Ижевска. После его вмешательства аварийный дом, в котором она живет, решили расселить не в 2029 году, а в 2017-м.

Анастасия Вотинцева жаловалась в разговоре с главой государства на невыносимые условия жизни в сгнившем жилье в частном секторе в центре города. Президент свое обещание приехать и помочь выполнил.

В двухэтажном деревянном доме проживают восемь семей с детьми. У Вотинцевой – трое детей. Огромные дыры в стенах и полах, падающие на голову жильцам мыши, отсутствие газа – в таких условиях приходится жить людям. Вода в доме есть только потому, что жильцы провели ее за свой счет, передает сайт "Комсомольская правда".

После обещания местных властей расселить барак лишь в 2029 году ижевцы поняли, что просто не выживут и стали жаловаться президенту. "К 2018 году будем расселять. А к столетию Калашникова в 2020 году будем реконструировать эту улицу", – доложил президенту врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Однако Путина такой отчет не удовлетворил. "Наиболее нуждающихся до конца года расселяйте! Индивидуально подходите к каждому случаю!" – поручил российский лидер местным властям.

Жители барака поблагодарили главу государства за оказанную помощь. А дозвонившаяся президенту Анастасия Вотинцева, у которой 27 июня день рождения, получила букет из рук Владимира Путина.

"Вы мой главный подарок!" – воскликнула женщина. На это президент сказал ей, что для всей ее семьи есть "еще простой, но хороший подарок – поездка в Сочи".