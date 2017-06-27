Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. Помимо встреч и совещаний президент посетит один из домов, о плачевном состоянии которого рассказала жительница столицы Удмуртии во время недавней "Прямой линии".

Во время рабочей поездки Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым, примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, а также встретится с молодыми специалистами концерна "Калашников" и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

Кроме того, президенту покажут технологию производства продукции военного и гражданского назначения Ижевского электромеханического завода "Купол".

Владимир Путин побывает в доме, о котором шла речь во время "Прямой линии" 15 июня. Жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Путин пообещал во время поездки в Удмуртию разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства "выполнит свое обещание и посетит ветхое жилье женщины, которая задавала вопрос на "Прямой линии".

В предыдущий раз президент страны посещал республику 20 сентября 2016 года. Тогда он также был на концерне "Калашников" и участвовал в заседании Военно-промышленной комиссии России.