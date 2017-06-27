На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста

Утром 27 июня спасатели обнаружили на Эльбрусе заблудившегося альпиниста. "Он жив, его спускают вниз", – цитирует Flashnord руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова.

Вечером 26 июня на высоте 3,8 тысячи метров от группы из пяти человек отделился альпинист из Мурманска. Он отказался от восхождения на вершину, но на базе в назначенное время не появился. На поиски выдвинулись восемь специалистов из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.