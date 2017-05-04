Названы имена погибших при крушении вертолета в Башкирии

В Башкирии совершил жесткую посадку вертолет Robinson. В результате происшествия погибли три человека. По данным Life, в упавшей винтокрылой машине находились пилот Никитин, заказчик лесоохранного облета Янгиров и наблюдатель Шайлуханитов.
По факту случившегося организована проверка. На место происшествия выехали следователи.
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