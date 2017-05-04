Семья из Москвы пропала по пути в Петербург

По пути из Москвы в Санкт-Петербург пропала семейная пара с детьми. Они не выходят на связь.

"В минувший вторник супруги с двумя детьми выехали из Москвы по направлению в Подпорожский район Ленинградской области", – сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейские ведут поиск.