Прокуратура оценит выступление акробатов в храме

Прокуратура заинтересовалась видео, демонстрирующим, как акробаты танцуют и выполняют трюки в калужском храме Рождества Пресвятой Богородицы. Правоохранительные органы намерены проверить обоснованность действий артистов.

Ролик был снят 22 апреля. По информации прокуратуры, в этот день в храме Рождества Пресвятой Богородицы проходил пасхальный праздник, передает Lenta.ru.

По-видимому, акробатические номера и танцы были частью торжества. Тем не менее многие пользователи Сети осудили действия артистов. Не оценили трюки в храме и в Русской православной церкви.

"Могу понять особые обстоятельства ("хотели на улице, стало холодно – пришлось перенести в храм") и попытки миссионерских устремлений. Но все это, на мой взгляд, никак не оправдывает подобные действия", – заявил Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ у себя в Facebook.