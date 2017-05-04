Прокуратура оценит выступление акробатов в храме
Ролик был снят 22 апреля. По информации прокуратуры, в этот день в храме Рождества Пресвятой Богородицы проходил пасхальный праздник, передает Lenta.ru.
По-видимому, акробатические номера и танцы были частью торжества. Тем не менее многие пользователи Сети осудили действия артистов. Не оценили трюки в храме и в Русской православной церкви.
"Могу понять особые обстоятельства ("хотели на улице, стало холодно – пришлось перенести в храм") и попытки миссионерских устремлений. Но все это, на мой взгляд, никак не оправдывает подобные действия", – заявил Владимир Легойда, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ у себя в Facebook.
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