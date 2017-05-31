На сколько подорожает проезд в электричках с июля

С 1 июля ожидается подорожание проезда в пригородных электричках. По данным первого зампреда комитета по ценам и тарифам Московской области Натальи Алексеенко, тарифы вырастут на 7,3%, передает "Интерфакс".

"То есть с 20 рублей 50 копеек до 22 рублей за одну зону", – пояснила Алексеенко, отметив, что в 2018 году роста данного тарифа не будет, его пересмотрят только 1 января 2019 года.