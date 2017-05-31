Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней

Жители поселка Кондратово в пригороде Перми обнаружили на территории населенного пункта тела трех свиней. На их телах не было татуировок, бирок или каких-либо других деталей, позволяющих идентифицировать хозяев животных. Следов какого-либо лечения также обнаружено не былою. Тем не менее, после проверки регионального управления Россельхознадзора удалось установить, что ни сибирской язвой, ни африканской чумой свиньи не болели. Сейчас гибелью животных занимается полиция, передает URA.Ru. Правоохранителям предстоит выяснить, кто мог выкинуть их тела, создав таким образом опасность для здоровья местных жителей.