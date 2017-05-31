Как "русский Хатико" помог спасти ребенка

История Вити Мелехова и "русского Хатико" – его верной собаки Стрелки, которые три дня блуждали по курским лесам, произошла накануне Международного дня защиты детей. История со счастливым концом, который стал возможен благодаря неравнодушным, подключившихся к поискам. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как один мальчик объединил тысячи взрослых людей.

По словам детского омбудсмена, случаи пропажи детей, к сожалению, нередки. И если в течение определенного времени нет сообщений, что ребенок найден, нужно бить тревогу, подчеркнула она. "Иначе будет поздно, как это, к сожалению, в конце апреля произошло в Ярославской области, где из-за халатности оперативных служб поиски пропавшего мальчика начались слишком поздно, – рассказала Анна Кузнецова. – Его можно было найти, но не успели. Это горько".



В Курске ситуация осложнялась тем, что Витя Мелехов сбегает из дома не в первый раз. Когда мальчику было три года, он самостоятельно пошел вслед за дедушкой "сдавать молоко" – семья живет в основном придомовым хозяйством. "Тогда его нашел водитель молоковоза", – сообщила уполномоченный по правам ребенка. В этот раз шестилетний Витя отправился гулять с собаками и, видимо, заблудился. "С вечера 23 мая и на протяжении всей ночи его искали мама, тетя, бабушка с дедушкой. Утром следующего дня, когда поняли, что не справляются сами, обратились в полицию. Глава сельсовета тоже подключился, информация поступила в СМИ и дошла до нас", – поведала омбудсмен.

Она рассказала, что в поисках Вити принимали участие и Росгвардия, и МЧС, и волонтеры организации "Лиза Алерт", и чиновники, и простые граждане. "Всего около тысячи человек было задействовано в поисках, мы их в аппарате уполномоченного называем "мелеховцы", по фамилии ребенка", – рассказала Анна Кузнецова. Операция длилась три дня, и мальчик был найден. "26 мая в 14:10 Витю нашли. Живым, вместе с собакой Стрелкой. Одна-то собака благополучно вернулась домой, а Стрелка осталась с ним. Все время была рядом, охраняла, согревала. Верный пес оказался – такой, знаете, русский Хатико", – цитирует правозащитницу ТАСС.

Ребенка нашел сотрудник Росгвардии Сергей Макеев. Однако благодарить тут нужно всех "мелеховцев", подчеркнула Анна Кузнецова. "Каждый в эту историю вложил и время, и силы, и душу, – отметила она. – Вот про кого фильмы-то снимать надо!"

Сейчас состояние Вити удовлетворительное, мальчика перевели в отделение терапии, он уже прибавил в весе три килограмма. Изначально, по словам Кузнецовой, ребенка поместили в реанимацию, но это скорее была перестраховка, обеспечение стопроцентного внимания. "Критическим его состояние не было, несмотря на то, что три дня они с собакой непонятно чем питались и непонятно что пили, – поделилась омбудсмен. – Опасения вызывали обнаруженные на теле клещи, по ним мы сейчас ждем результатов анализов".

Отдельно Анна Кузнецова отметила мужество ребенка. "Пацан выносливый растет, стойкий. Вы просто задумайтесь на минуточку: семилетний мальчишка сумел самостоятельно прожить три дня в лесу! Мы, кстати, сейчас думаем о том, чтобы представить Витю к награждению почетным знаком "Горячее сердце" – за мужество. И, конечно, Сергей Макеев достоин награды", – сказала она. Не обойдут вниманием и "русского Хатико". "Не забудем про Стрелку, хотя награды для животных у нас в стране не предусмотрены, – отметила Кузнецова. – Но, думаю, она и так вполне может стать символом верности и преданности".