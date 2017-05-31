У чиновника из Архангельска конфисковали баню

В Архангельске завершилось судебное разбирательство по делу о взяточничестве, передает Flashnord. В 2014 году местный предприниматель Леонтьев при помощи мастера Шенкурского лесничества Одоева передал начальнику партии архангельского филиала ФГУП "Рослесинфорг" Киселеву 250 тысяч рублей. При посредничестве своего знакомого Силуянова тот дал взятку пиломатериалами на сумму свыше 128 тысяч рублей специалисту отдела лесного планирования, лесного реестра и информационных технологий Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области Половинкину.

Все фигуранты дела приговорены к условным срокам и штрафам от одного до 3,2 миллиона рублей. Кроме того, у Половинкина была конфискована баня, построенная из пиломатериалов, полученных в качестве взятки. От ответственности был освобожден лишь Силуянов, который поспособствовал раскрытию и расследованию преступления.