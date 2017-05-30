В Петербурге лежавшее в машине тело нашли по запаху

Жилец одного из домов на Весельной улице на Васильевском острове в Санкт-Петербурге обратился в полицию с просьбой проверить подозрительный автомобиль. Он заявил, что возле дома стоит белая Lada с тонированными стеклами, от которой исходит неприятный запах. Внутри транспортного средства правоохранители нашли тело мужчины 35-40 лет с гнилостными изменениями, передает РИА ФАН.

"Погибший лежал на животе, его руки были вытянуты вдоль тела, ноги скрещены, подняты стопами вверх", – рассказали в полиции. Удостоверения личности обнаружено не было. Труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти.