В Самаре экстренно сел пассажирский лайнер

Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс U6-293 по маршруту Екатеринбург – Симферополь, экстренно сел в Самаре, передает URA.RU. Находившемуся на борту ребенку потребовалась медицинская помощь.
Капитан лайнера решил совершить посадку в ближайшем аэропорту. Ребенка госпитализировали, после чего воздушное судно продолжило полет.
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