При взрыве в жилом доме в Волгограде погибли люди

В Волгограде обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Причиной трагедии стал мощный взрыв.

Трагедия произошла в доме в Советском районе, недалеко от остановки "Нефтяной колледж". "Около 13 часов поступило сообщение, что на проспекте Университетский в четырехэтажном жилом здании произошло обрушение конструкций", – цитирует РБК начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрия Уланова.

По словам очевидцев, радиус взрывной волны составил около одного километра. "Я сидел в квартире у друга, в 500 метрах, дом встряхнуло, как будто землетрясение началось", – цитирует одного из них "Блокнот Волгограда".

По предварительной информации, в результате обрушения здания погибли два человека. Точное количество жертв трагедии устанавливается. Еще, как минимум, девять человек пострадали, передает Life.ru.

Их уже извлекли из-под обломков. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в медицинской помощи. На месте работают спасатели и десять бригад скорой помощи, идет разбор завалов.

Публикация от Андрей (@drongogo9005) Май 16 2017 в 4:15 PDT

По предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Известно также, что на территории рядом с домом проводились ремонтные работы газового трубопровода. Некоторые специалисты предполагают, что в трубопроводе скопился газ, который, скорее всего, и взорвался.

В результате, обрушились перекрытия в секции с первого по четвертый этажи. Стоит отметить, что ремонтом труб занималась местная управляющая компания ООО ГК "ЮРВ". Разрешение она получила от городской администрации.