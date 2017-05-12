У Boeing 787 отказал двигатель в небе над Сибирью

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner, совершавший рейс из Токио в Дюссельдорф, во время прохождения через воздушное пространство России резко изменил траекторию движения, передает сайт НТВ.Ru. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту в связи с отказом одного из двигателей. Экстренные службы аэропорта Братска в Иркутской области были приведены в повышенную готовность. Экипажу удалось благополучно посадить лайнер. В результате произошедшего никто не пострадал.