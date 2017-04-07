Рабочие случайно нашли массовое захоронение под Курском

При прокладке водопровода к частному дому в селе Клюква Курганской области на глубине двух метров были обнаружены костные останки по меньшей мере 15 человек, среди которых есть дети, передает "Интерфакс". Страшная находка была отправлена на медико-криминалистическое исследование, которое позволит установить давность захоронения. "Предположительно, речь идет о довоенном времени", – отметил представитель правоохранительных органов региона.