Десятки детей отравились в Волгоградской области

Несколько воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса в Волгоградской области обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие. У всех кадетов нашли признаки пищевого отравления. 21 ребенка поместили в Кумылженскую ЦРБ, еще шесть человек – в Михайловскую. В дальнейшем число воспитанников учебного заведения, которым потребовалась госпитализация, возросло до 37 человек, передает РИА Новости. Отмечается, что все они находились в кадетском корпусе круглосуточно. Губернатор Андрей Бочаров взял ситуацию в Кумылженском районе Волгоградской области под личный контроль. По факту произошедшего проверки проводят Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор.