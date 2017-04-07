Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
"Взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления", – сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Злоумышленник рассчитал, в какое время его жертва будет проходить мимо школы, и подложил самодельное устройство. Правоохранители установили место жительства преступника и задержали его. По данным источника Life.ru, это ранее не судимый 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард.
В НАК подчеркнули, что взрыв возле учебного заведения не является терактом. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, что ЧП случилось в 06:30 мск 6 апреля на Социалистической улице в Ростове-на-Дону. В Сети появилась запись с камеры наблюдения.
На ней видно, что мужчина в капюшоне оставил пакет у школы и скрылся. Позже там появился сторож. Мужчина поднял бесхозный предмет, который взорвался у него в руках.
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