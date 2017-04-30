Кровавый налет на двух женщин в Ессентуках попал на видео
На записи видно, как женщины идут по улице, когда к ним подходит вооруженный пистолетом Макарова с глушителем мужчина и буквально в упор расстреливает. Одна пострадавшая была ранена в живот, вторая – в область поясницы, передает Life.ru. Обе они в реанимации.
Сообщается, что добычей преступника стали две тысячи рублей и личные вещи одной из женщин, которые лежали в сумочке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется поиск нападавшего.
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