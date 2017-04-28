В Сибири объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Сибирском федеральном округе из-за возникших пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом решении сообщил глава МЧС России Владимир Пучков во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по лесопожарной обстановке на территории региона, передает РИА Новости.

Авиационная группировка ведомства сосредоточена в Красноярском крае, Иркутской области, в Забайкалье и в Бурятии. Спасатели были направлены в регионы с самым высоким уровнем риска возникновения новых пожаров, сообщили в ведомстве.