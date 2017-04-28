Акции оппозиции согласованы в 30 регионах

Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов сообщил, что на данный момент акции оппозиции согласованы уже в 30 регионах России. Мероприятия намечены на субботу, 29 апреля.

"СПЧ проводил совещание (с представителями полиции), посвященное проведению публичных акций, продолжаем этот процесс. По нашим данным, в 30 регионах акции на 29 апреля согласованы", – передает слова Борисова ТАСС. В то же время правозащитник отметил, что полученные в некоторых регионах отказы в согласовании маршрутов соответствуют "закону и здравой логике".

"В этот день будут проводиться экологические субботники под патронажем Минприроды, они были заранее спланированы и приурочены к Году экологии и подготовке к майским праздникам", – пояснил Борисов. Он добавил, что там, где были отказы в связи с проведением экологических мероприятий, организаторам были предложены альтернативные маршруты.





Кроме того, Борисов отметил, что члены президентского Совета обсуждали ситуацию с проведением акции оппозиции в Москве. "Мы признали вполне разумным и логичным предложение московских властей организовать эту акцию на проспекте Сахарова, если согласятся организаторы", – заявил он. По словам правозащитника, место, которое предложили организаторы, не подходит из-за проведения там в настоящий момент земляных работ. "И есть опасность, что человек попадет в яму, сломает ногу", – пояснил Борисов.

Член президентского Совета подчеркнул, ситуация с согласованием акций находится под полным контролем. "Мы не видим каких-либо нарушений ни требований законодательства, ни общепризнанных принципов участия населения в публичных мероприятиях", – заключил он.

