Оппозиция снова хочет подставить школьников

Московские власти не согласовали акцию "Открытой России" Михаила Ходорковского, но оппозиционеры снова хотят устроить провокацию на улицах столицы. Это говорит о глубоком кризисе в протестном движении, который поглотил его изнутри.

Месяц назад Алексей Навальный не смог согласовать свою "антикоррупционную акцию" с мэрией, но все-таки вывел на центральные улицы Москвы множество людей. По закону они оказались нарушителями административного кодекса, а в отделения полиции попали в основном школьники и студенты младших курсов.

Теперь аналогичную акцию хочет провести и "Открытая Россия" сбежавшего в Европу Михаила Ходорковского. Как известно, он обещал после помилования Владимиром Путиным не заниматься политической деятельностью, но, видимо, воздух Лондона опьянил бывшего уголовника Ходорковского свободой, и он решил снова засветиться на российском политическом поле.

Для этого беглый олигарх поручил своей сподвижнице Марии Бароновой организовать в Москве протестную акцию. Она направила в мэрию уведомление о митинге за отставку президента Путина с участием 10 тысяч человек на одной из центральных площадей Москвы. При этом, что именно хотела провести Баронова, из заявки не было понятно. Протеже олигарха отметила в заявке сразу несколько форматов – от собрания до демонстрации, чем ввела в ступор косных московских чиновников. Что именно хочет боевая подруга Ходорковского, там не поняли.

Но учитывая большое количество участников (10 тысяч человек), мэрия ответила, что она санкционирует эту акцию, но в другой точке Москвы. Так как заявленная площадь – важный транспортный узел, городская администрация предложила перенести акцию на несколько километров – на проспект Сахарова.

Почему-то на этот раз культовое для оппозиции место заявителей не устроило, о чем Баронова проинформировала городскую администрацию, сообщив, что проведет акцию именно там, где заявила. Как пишет "Московский комсомолец", журналисты которого изучили переписку Бароновой с московской мэрией, настойчивость этой упрямой женщины поражает еще и потому, что возле здания Политехнического музея и в Китайгородском проезде идут ремонтные работы, и из-за этого демонстранты просто не смогут пройти к месту, где ходорковцы хотят провести митинг.

Получается, что проспект Сахарова Бароновой с товарищами не нужен, как не нужен и нормальный митинг, а нужны провокации, скандалы, задержания школьников и студентов и все это, по замыслу сподвижницы Михаила Ходорковского, непременно должно произойти в самом центре Москвы и вызвать глобальный резонанс.

Автор статьи в "МК" связался с Марией Бароновой, и она заявила, что намерена проводить акцию там, где изначально планировалось. На вопрос, не жалко ли ей молодых людей, которые снова попадут в автозаки, участвуя в несанкционированном митинге, Баронова немного помолчала и повесила трубку.

Скорее всего, маргинальной политической организации Ходорковского не просто не жалко детей, а на то и расчет. Задержание подростков выглядит эффектно. Можно потом показывать эти фотографии правозащитникам в Европе. И говорить, как все несправедливо в России, в надежде, что тебя не выдадут российскому правосудию. Ведь Ходорковский сейчас у себя на родине находится сразу под несколькими уголовными делами. И вовсе не за политические протесты, а за убийство. Да и гранты от западных фондов получать будет проще, вот же – наши сторонники страдают за демократию. Эффективность такого подхода доказал Навальный, которому сразу после его акций посыпались пожертвования, в том числе и из-за рубежа.

Тем временем московская полиция призывает граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждает об ответственности как ее организаторов, так и участников.