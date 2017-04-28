Цыганка гипнозом поставила жертву на колени

Камеры видеонаблюдения зафиксировали необычное ограбление стоматологической клиники в Кирове. Там цыганка с помощью гипноза заставила девушку-администратора встать перед ней на колени.

На видео запечатлено, что злоумышленница, улыбаясь и активно жестикулируя, беседует с сотрудницей клиники. Затем они садятся на диван в приемной, и цыганка гадает девушке по руке. Вскоре та падает перед гостьей на колени и, судя по всему, благодарит за предсказания, сообщает Life.ru.

По завершении сеанса хиромантии цыганка забрала из кассы более десяти тысяч рублей и скрылась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенницу разыскивает полиция.