Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону совершил посадку лайнер, следовавший из Москвы в Симферополь. Причиной неожиданной остановки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Самолет встретили сотрудники скорой помощи. Пассажир был передан врачам, сообщает агентство городских новостей "Москва".