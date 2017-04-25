Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону совершил посадку лайнер, следовавший из Москвы в Симферополь. Причиной неожиданной остановки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Самолет встретили сотрудники скорой помощи. Пассажир был передан врачам, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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