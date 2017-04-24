В Петербурге на подстанции произошел взрыв (видео)

В Санкт-Петербурге в здании подстанции на проспекте Испытателей произошел взрыв. По предварительным данным, причиной случившегося стало замыкание трансформатора.
В результате взрыва обрушилась стена подстанции, из здания валит густой черный дым. Часть домов в Приморском районе осталась без электричества – энергию подадут по резервной схеме в ближайшее время, передает Life.ru. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники экстренных служб города.
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