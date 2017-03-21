В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки

Вечером 21 марта в Санкт-Петербурге была временно закрыта станция "Площадь Ленина". На перроне была обнаружена бесхозная коробка, которая вызвала подозрения у правоохранителей.

Станция возобновила работу спустя полчаса. "Коробка пустая", – сообщили Flashnord в метрополитене.