В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки

Вечером 21 марта в Санкт-Петербурге была временно закрыта станция "Площадь Ленина". На перроне была обнаружена бесхозная коробка, которая вызвала подозрения у правоохранителей.
Станция возобновила работу спустя полчаса. "Коробка пустая", – сообщили Flashnord в метрополитене.
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