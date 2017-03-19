Мужчина выжил после падения с балкона горящей квартиры
Очевидцы рассказали о том, как развивались события во время пожара в квартире на Ланском шоссе. "Дети услышали хлопок, подбежали (думали, что салют или петарды), начали кричать, что пожар", – цитирует Life.ru одну из жительниц дома. "Было видно, как молодой человек выскочил на балкон, держался за краешек балкона и сорвался", – добавила она.
Другая свидетельница видела пострадавшего уже после падения. "Я видела, как он лежал на земле, весь в крови, грязный, на вид ему лет 30, его увезла скорая", – отметила женщина. В пресс-службе МЧС уточнили, что помощь пострадавшему оказали до прибытия медиков, после чего тот был доставлен в НИИ имени Джанелидзе.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08:20, а уже спустя восемь минут первые пожарные подразделения установили, что горит двухкомнатная квартира на пятом этаже. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В 08:59 пожар был локализован и ликвидирован. Процесс тушения сняли на видео очевидцы.
Причины возгорания устанавливаются. Во время тушения из дома были эвакуированы 19 человек. о пострадавших, помимо выпавшего с балкона мужчины, не сообщается.
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